Osman Aşkın Bak, Soma’da stat açılışı yaptı

Manisa’nın Soma ilçesinde Somaspor’un yeni evi olacak Nazım Yavuz Stadyumu, düzenlenen törenle hizmete girdi.

6 bin seyirci kapasiteli modern stadyumun açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sıfırdan inşa edilen ve uluslararası standartlara sahip olan stadyum, açılışın ardından Somaspor ile Menemen Spor arasında oynanan müsabakaya ev sahipliği yaptı.

Tören öncesinde stadyum zeminini inceleyen ve çimleri kontrol eden Bakan Bak, futbol topuyla da sahayı test etti.

"ALTYAPILAR ÇOK ÖNEMLİ"

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tesisleşmenin önemine vurgu yaptı. Soma ve çevresinin Türk futboluna önemli isimler kazandırdığını belirten Bakan Bak, "Altyapılar çok önemli. Soma, futbolda önemli bir takım ve değerli oyuncular yetiştiriyor. Bunlardan bir tanesi de Beşiktaş'a transfer olan, ardından Rizespor'a giden Emrecan. Dolayısıyla burası bir futbol şehri. Manisa, Soma ve Akhisar Türk futbolunda önemli bir yere sahip. Bu tesislerin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

"İKİ VİRAJ KALDI"

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası yolculuğuna dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Bak, şunları söyledi:

Milli takımımız için iki viraj kaldı. Kuralar çekildi. İnşallah önce Romanya'yı eleyip, ondan sonra da Slovakya-Kosova galibiyle oynayarak Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyoruz. Takımımız genç bir takım. Buradan yetişen pek çok sporcuyla beraber Türk futbolu önemli bir sürece doğru gidiyor.

"ÖZEL STAT SOMA'YA HAYIRLI OLSUN"

Türkiye'nin spordaki ivmesine dikkat çeken Bakan Bak, voleybol ve basketboldaki başarılardan da övgüyle bahsetti.

2032 yılındaki büyük organizasyonu hatırlatan Bak, "2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber ortaklaşa organize edeceğiz. Ancak yapılan modern tesisler sebebiyle şampiyonanın büyük bir kısmı büyük ihtimalle Türkiye'de olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Türkiye'nin dört bir yanında tesisler yapmaya devam ediyoruz. 6 bin kişilik bu butik ve özel stat Soma'ya hayırlı olsun. Somaspor'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve taraftarlar, stadyumdaki ilk maç heyecanına ortak oldu.