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Oyuna devam edememişti....Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi!

Oyuna devam edememişti....Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi!

Trabzonspor, Giresunspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Abdülkadir Ömür hakkında açıklama geldi. Peki, Abdülkadir Ömer'e ne oldu? Sahalardan uzak mı kalacak?