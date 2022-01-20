- Haberler
- Futbol Haberleri
- Oyuna devam edememişti....Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi!
Oyuna devam edememişti....Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi!
- Haber Merkezi
- 20.01.2022 - 19:10
Lider Trabzonspor şampiyonluk yarışını sürdürmeye devam ederken, dün sahasında Giresunspor'a takıldı.
Giresunspor ile oynadığı maçta iki penaltı kaçıran ve 1-1 beraberlikle ayrılan Trabzonspor, geçtiğimiz haftada Sivas'la 1-1 beraber kalmıştı.
2 haftadır şampiyonluk yarışında takılan bordo-mavili ekibin önemli oyuncularından olan Abdülkadir Ömür, Giresun maçında sakatlandı.
Giresun maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Ömür, Trabzon taraftarlarını korkuttu.
Abdülkadir Ömür'ün son durumu araştırılırken, Trabzonspor'dan resmi bir açıklama geldi.
Peki, Abdülkadir Ömer'e ne oldu? Sahalardan uzak mı kalacak? İşte yanıtı...
ABDÜLKADİR ÖMÜR HAKKINDA AÇIKLAMA
Trabzonspor, Giresunspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Abdülkadir Ömür'ün sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
"TEDAVİYE BAŞLANDI"
Bordo-Mavililer'den yapılan açıklama şu şekilde;
Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, “Dün oynadığımız karşılaşmada sol kasığından sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün bugün çekilen MR’ında sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."