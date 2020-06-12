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    Papiss Cisse: Ezan sesi beni mutlu ediyor

    Papiss Cisse: Ezan sesi beni mutlu ediyor

    Alanyaspor'un golcü futbolcusu Papiss Cisse, Müslüman bir ülkede futbol oynadığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2020 - 09:47
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    Papiss Cisse: Ezan sesi beni mutlu ediyor

    Attığı gollerle Alanyaspor'u sırtlayan 35 yaşındaki golcü futbolcu Papiss Cisse, Sporx'e konuştu.

    Müslüman bir ülkede futbol oynamanın harika bir duygu olduğunu söyleyen Senegalli oyuncu, ezan sesinin kendisini sakinleştirdiğini söyledi.

    "HER SABAH EZAN SESİNİ DUYMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

    Tecrübeli golcü, "Müslüman bir ülkede olmak benim için harika. Daha fazlasını isteyemezdim. Her sabah kalktığımda ezan sesini duyuyorum, bu benim için çok önemli, bu benim inancım. Müslüman bir ülkede olduğum için mutluyum, burada oynadığım için çok iyi hissediyorum. Günde beş defa ezan sesini duymak beni gerçekten sakinleştiriyor ve mutlu bir insan yapıyor." ifadelerini kullandı.

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