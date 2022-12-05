Pele'den sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama geldi. 82 yaşındaki futbol adamı umutlu olduğunu söyledi.

Kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle 2021'e ameliyata alınan Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin, artık kemoterapiye yanıt vermediği ve yaşam sonu bakımına alındığı haberleri sevenlerini üzmüştü.

"Aldığım mesajlar beni daha enerjik yapıyor"

82 yaşındaki Pele, durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı ve "Dostlarım, herkesi sakin ve pozitif tutmak istiyorum. Güçlüyüm, umutluyum ve tedavimi uyguluyorum. Aldığım mesajlar beni daha enerjik yapıyor. Gördüğüm tüm ilgiden dolayı tüm sağlık ve hemşire ekibine teşekkür ediyorum. Dünya Kupasında Brezilya'yı da izleyin!" diye konuştu.

Brezilya ile 3 Dünya Kupası kazandı

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, 4 kez katıldığı Dünya Kupası organizasyonlarında 12 gol attı ve Brezilya'nın 3 Dünya Kupası kazanmasında başrolü oynadı.