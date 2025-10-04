Abone ol: Google News

Pendikspor, Adana Demirspor'a 3 attı

Pendikspor, 1. Lig'in 9. haftasında evinde Adana Demirspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 04.10.2025 16:47
1. Lig 9. hafta maçında Pendikspor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.

Pendik Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri Mallik Wilks (2), Jonson Clarke-Harris kaydetti.

PENDİKSPOR, PUANINI 18 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Pendikspor puanını 18'e yükseltti. Adana Demirspor ise -17 puanla ligin dibine demir atmış durumda.

Ligin sonraki haftasında Pendikspor deplasmanda Vanspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.

