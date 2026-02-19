Abone ol: Google News

Pendikspor, Sakaryaspor deplasmanında kazandı

1. Lig 26. hafta maçında Pendikspor deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

1. Lig 26. hafta maçında Sakaryaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla Pendikspor oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 86. dakikada penaltıdan Jonson Clarke-Harris ve 90+6'da Mallik Wilks kaydetti.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonuçla birlikte Pendikspor 45 puana yükselirken, Sakaryaspor 24 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Pendikspor, Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Sakaryaspor ise Sivasspor'a konuk olacak.

