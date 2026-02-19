Pendikspor, Sakaryaspor deplasmanında kazandı

1. Lig 26. hafta maçında Pendikspor deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.
1. Lig 26. hafta maçında Sakaryaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.
Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla Pendikspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 86. dakikada penaltıdan Jonson Clarke-Harris ve 90+6'da Mallik Wilks kaydetti.
LİGDEKİ DURUMLARI
Bu sonuçla birlikte Pendikspor 45 puana yükselirken, Sakaryaspor 24 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Pendikspor, Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Sakaryaspor ise Sivasspor'a konuk olacak.
