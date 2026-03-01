Pep Guardiola: Dinlere saygı gösterin

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester City deplasmanda Leeds United ile karşılaştı.

Konuk ekip mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Pep Guardiola'nın öğrencileri puanını 59'a yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.

İFTAR AÇAN FUTBOLCULAR ISLIKLANDI

Karşılaşmanın 13. dakikasında Müslüman oyuncuların oruçlarını açmaları için kısa bir ara verildi.

Premier Lig yönetimi tarafından uygulamaya konulan bu arada, Leeds United tribünlerinden ıslık ve yuhalama sesleri yükseldi.

"DİNLERE SAYGI GÖSTERİN"

Manchester ekibinin deneyimli teknik direktörü Guardiola, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, "Modern dünyada yaşıyoruz, değil mi? Şu anda, bugün, yine dünyada neler olup bittiğine bir bakın.

Dinlere saygı gösterin, çeşitliliğe saygı gösterin, mesele bu. Bu bir kural, bunu biz söylemedik, Premier Lig söyledi.

'Oruç için bir veya iki dakika ara verebilirsiniz, oyuncular için bunu yapın'." ifadelerini kullandı.

2021'DEN BERİ İZİN VERİLİYOR

Premier Lig yönetimi, 2021 yılından bu yana ramazan ayı boyunca Müslüman oyuncuların oruçlarını açmaları için maçların kısa bir süre durdurulmasına izin veriyor.

FİLİSTİN HASSASİYETİ İLE BİLİNİYOR

Pep Guardiola, daha önce de katil İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınamıştı.

İspanyol teknik adam ayrıca, dünya liderlerini bu zulmü durdurması için birçok kez çağrıda bulunmuştu.