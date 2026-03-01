Trabzonspor, 48 golün 15'ini kafayla kaydetti

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Trabzonspor, söz konusu gollerin tamamını kafa vuruşlarıyla attı.

Onuachu 1 ve Nwaiwu'nun 2 golüyle sahadan 3 puanla ayrılan Karadeniz ekibi, hava toplarındaki hakimiyet konusunda zirvede yer aldı.

48 gol atan Karadeniz ekibinin 15 kafa golüyle hava toplarındaki etkinliği, takımın en önemli kozlarından biri oldu.

ONUACHU ETKİSİ

Trabzonspor'un hava toplarındaki üstünlüğünün en önemli etkenlerinden biri ise takımın Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu oldu.

2.01 metrelik boyuyla Nijeryalı golcü ligde 18 golle krallık yarışında zirvede yer alırken, söz konusu gollerin 7'sini kafayla ağlara gönderdi.

Onuachu, 5'i penaltı olmak üzere 11 golü de ayakla attı.

AUGUSTO TAKİP ETTİ

Onuachu'nun ardından bu alanda Augusto, golcü oyuncuyu takip etti.

Brezilyalı oyuncu 4 kafa golüyle takımına katkı verirken, devre arası takıma katılan Nijeryalı futbolcu Nwaiwu 2, Stefan Savic ve sezon içinde takımdan ayrılan Sikan da 1'er kez kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

SAVUNMALARA ZOR ANLAR YAŞATTILAR

Uzun boylu ve fiziksel olarak güçlü oyuncularını etkili kullanan Trabzonspor, özellikle duran toplarda ve kenar ortalarında rakip savunmalara zor anlar yaşattı.

Hava toplarındaki bu üstünlük, skorlara da yansıdı.

Bordo-mavililer birçok maçta kilidi açan ya da sonucu belirleyen golleri kafa vuruşlarıyla buldu.