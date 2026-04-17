PFDK'dan 3 Süper Lig kulübüne para cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasına göre kurul, çeşitli sebeplerle Trabzonspor'a 1 milyon 120 bin, Kocaelispor'a 1 milyon 100 bin, Kayserispor'a 820 bin lira para cezasına hükmetti.

BURAK YILMAZ'A AĞIR FATURA

PFDK, açıklamalarından dolayı teknik direktör Burak Yılmaz'a 2 resmi müsabakadan men, 75 gün hak mahrumiyeti ve toplam 1 milyon 160 bin lira cezası kararı aldı.

ALİ YİĞİT BURUK'A CEZA

Göztepe'den kaleci antrenörü Vanja Ivesa'ya 1 maç men ve 80 bin lira para cezasına hükmeden kurul, Galatasaray Kulübü görevlisi Ali Yiğit Buruk'a 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.

BLOKE KARARI

Beşiktaş, Alanyaspor, Rizespor, Trabzonspor, Kayserispor, Galatasaray ve Kocaelispor'un bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartları da bir sonraki maç için bloke edildi.