Sadettin Saran: 2027'ye kadar kalmayı hak ettik

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı, 18 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek.

Fenerbahçe'de merakla beklenen bu toplantı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde saat 10.30’da başlayacak.

SON DURUMU AÇIKLAYACAK

Başkan Sadettin Saran, aylar önce açıkladığı olağanüstü genel kurul kararındaki son durumu camiaya duyuracak.

GÖREVİNE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Ancak perşembe akşamı Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Kadın Kolları Lansmanı'na katılan Saran, görevine devam etmek istediğini vurguladı.

"2027'YE KADAR KALMAYI HAK ETTİK"

Sözcü'nün haberine göre; düzenlenen gala gecesinde Sadettin Saran, şu ifadeleri kullandı:

Hep 'Birlik beraberlik' dedik. Söyleyeceğimiz şeyler olmasına rağmen sustuk. 'Şampiyon yapamazsak burada kalmayacağız, başkalarının önünü açacağız' dedik. Ancak ben ve arkadaşlarım 2027'ye kadar kalmayı da hak ettik.