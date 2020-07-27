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    Play-off finalinin hakemi Cüneyt Çakır oldu

    Yarı final karşılaşmaları sonucunda finale yükselen Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük, 30 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2020 - 13:11
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    Play-off finalinin hakemi Cüneyt Çakır oldu

    Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği karşılaşmada mücadele edecek.

    FİNAL MAÇINA TECRÜBELİ HAKEM

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; play-off final müsabakası, Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak.

    Play-off finalinin hakemi Cüneyt Çakır oldu #1

    Mücadelenin orta hakemi Cüneyt Çakır olurken, VAR'da ise Mete Kalkavan yer alacak.

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