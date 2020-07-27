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- Play-off finalinin hakemi Cüneyt Çakır oldu
Play-off finalinin hakemi Cüneyt Çakır oldu
Yarı final karşılaşmaları sonucunda finale yükselen Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük, 30 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
- Haber Merkezi
- 27.07.2020 - 13:11
Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği karşılaşmada mücadele edecek.
FİNAL MAÇINA TECRÜBELİ HAKEM
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; play-off final müsabakası, Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak.
Mücadelenin orta hakemi Cüneyt Çakır olurken, VAR'da ise Mete Kalkavan yer alacak.