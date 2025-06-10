PSG'nin yıldızı Kvaratskhelia'ya hırsızlık şoku!

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Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi kazanan Gürcü yıldız Khvicha Kvaratskhelia, lüks tatil beldesi Cannes’da hırsızlık kurbanı oldu.

Gürcü futbolcu, milli takım arkadaşı Zuriko Davitashvili ile birlikte çıktığı tatilde soyuldu.

KVARATSKHELIA'YA HIRSIZLIK ŞOKU

Geo Team adlı Gürcü dijital spor portalının duyurduğu habere göre, hırsızlar, futbolcuların konakladığı eve girerek çok sayıda değerli eşya, lüks saatler ve çantaları çaldı.

Soygun sırasında evde kimse bulunmadığı için fiziksel zarar meydana gelmedi.

DAHA ÖNCE DE NAPOLİ'DE SOYULDU

Öte yandan bu olay, yıldız futbolcunun ilk kez böyle bir durumla karşılaşması değil.

Geçmişte Napoli forması giyerken de hırsızlık mağduru olan Kvaratskhelia’nın arabası çalınmış, ancak İtalyan polisi tarafından bulunarak geri getirilmişti.