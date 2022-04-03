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    Real Madridli Marcelo’nun adı Fenerbahçe ile geçiyor

    Real Madridli Marcelo’nun adı Fenerbahçe ile geçiyor

    Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe için, İspanya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 04:48
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    Süper Lig'de ilk 30 haftanın sonuna gelinirken topladığı 53 puanla zirvenin 17 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başladı.

    Yeni sezonda şampiyonluk hasretini mutlak dindirmek isteyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yaptığı bir açıklamada savunmaya takviyeler yapılacağının sinyallerini verirken, İspanya'dan bu sözleri destekler nitelikte bir haber geldi.

    İSPANYOL BASINI "FENERBAHÇE MARCELO'NUN PEŞİNDE"

    İspanyol haber kaynağı todofichajes'in haberine göre; Fenerbahçe Real Madrid'in yıldız ismi Marcelo ile yeniden görüşmelere başladı.

    Daha önce de Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin ikna turlarını başladığı belirtilirken, 'Real Madrid'den eski takım arkadaşı Özil'i kadrosunda bulunduruan İstanbul ekibi' ifadeleri kullanıldı.

    Real Madridli Marcelo’nun adı Fenerbahçe ile geçiyor #1

    BONSERVİSİ ELİNDE

    Kulübüyle olan sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 33 yaşındaki sol bekin bonservisinin elinde olması Fenerbahçe'nin daha yüksek bir maaş teklifinde bulunabilmesine olanak sağlayacağının altı çizildi.

    Real Madridli Marcelo’nun adı Fenerbahçe ile geçiyor #2


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