Real Madrid'li Mariano Diaz koronavirüs oldu

Real Madrid'li Mariano Diaz koronavirüs oldu

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La Liga şampiyonu Real Madrid, Mariano Diaz'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Manchester City ile karşılaşacak olan La Liga şampiyonu Real Madrid'de koronavirüs krizi yaşanıyor.

Başkent temsilcisi, 26 yaşındaki Mariano Diaz'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

CITY MAÇINDA YOK

İki hafta süreyle bireysel olarak karantinaya alınacak yetenekli futbolcu, Manchester City ile oynanacak kritik müsabakada forma giyemeyecek.

Manchester City - Real Madrid maçı 7 Ağustos cuma günü 22.00'de oynanacak.