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    Real Madrid'li Mariano Diaz koronavirüs oldu

    La Liga şampiyonu Real Madrid, Mariano Diaz'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2020 - 16:52
    • Güncelleme : 28.07.2020 - 16:52
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    Real Madrid'li Mariano Diaz koronavirüs oldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Manchester City ile karşılaşacak olan La Liga şampiyonu Real Madrid'de koronavirüs krizi yaşanıyor.

    Başkent temsilcisi, 26 yaşındaki Mariano Diaz'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Real Madrid'li Mariano Diaz koronavirüs oldu #1

    CITY MAÇINDA YOK

    İki hafta süreyle bireysel olarak karantinaya alınacak yetenekli futbolcu, Manchester City ile oynanacak kritik müsabakada forma giyemeyecek.

    Manchester City - Real Madrid maçı 7 Ağustos cuma günü 22.00'de oynanacak.

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