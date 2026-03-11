Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansını yüzdelerle açıkladı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmaya devam ediyor...

Sarı-kırmızılı takım iç sahada Liverpool'u bu sezon ikinci kez yenerken, rövanş maçı öncesi bir avantaj elde etti.

Maçın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de eşleşmeyi ve Galatasaray'ın performansını yorumladı.

"ŞİMDİ YÜZDE 55'E 45 DİYORUM"

Dilmen, 1-0'lık galibiyetin ardından İngiltere'de oynanacak rövanş maçı için yüzdelik tahminini güncelledi.

Dilmen, Anfield'ın atmosferine rağmen Galatasaray'ın tur için yüzdesini artırdığını belirtti.

Ünlü yorumcu tur tahminiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Seyirci, Liverpool'un presi tabii ki etkileyecektir rövanşta. Sonuçta 1-0 önemli bir skordur. 0-0 olsaydı örneğin 60'a 40 Liverpool'un şansı var derdim. Şimdi 55'e 45 diyorum. Liverpool deplasmanında tabii ki ibrenin Liverpool'dan yana olmasını beklerim."