Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Galatasaray'ın Juventus zaferini örnek gösterdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getiren İngiltere Premier Lig takımı Nottingham Forest'ı ağırladı.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Nottingham, maçı 3-0 kazandı. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin tur şansı zora girdi.

Sports Digitale'de konuşan Rıdvan Dilmen, maçın ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GALATASARAY 5 ATMIŞ, SEN DE YENMEK ZORUNDASIN"

Avrupa arenasında başarının bir zorunluluk olduğunun altını çizen Dilmen, Galatasaray'ın hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 mağlup ettiği mücadeleyi örnek gösterdi.

Dilmen, "Avrupa önemli değil diyenlerin sözlerini kesinlikle kabul etmiyorum. Fenerbahçe için Avrupa gayet önemli. 2 gün önce Galatasaray çıkmış, Juventus'a 5 tane atmış! Sen de çıkıp yenmek zorundasın. Bunu söyleyenlere, bu zihniyete asla katılmıyorum." şeklinde konuştu.

"LİGDE DE 6 PUAN GERİ DÜŞERSEN O ZAMAN GÖRÜRÜZ"

Avrupa'da havlu atıp tüm konsantrasyonu Süper Lig'e vermenin büyük bir risk taşıdığını da vurgulayan Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışındaki tehlikeye dikkat çekti.

Başarısızlığın sadece Avrupa ile sınırlı kalmayabileceğini belirten ünlü yorumcu, "Fenerbahçe olarak ligde de 6 puan geri düşersen o zaman görürüz!" diyerek, olası bir kriz anında camiaların yaşayacağı büyük kaosa dair ciddi bir uyarıda bulundu.