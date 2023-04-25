Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri: Fenerbahçe'nin bu kadar gol yemeye hakkı yok Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği İstanbulspor ile 90+6. dakikada yediği golle 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray'la puan farkını kapama şansını kaybeden Fenerbahçe'yi sert şekilde eleştirdi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı İstanbulspor ile 90+6. dakikada yediği golle 3-3 berabere kaldı.

Zirvedeki Galatasaray ile 6 puanlık farkın kapanma şansının kaçması sonrası sarı-lacivertli tribünler takıma ıslıklar ile tepki gösterdi.

Fenerbahçeli futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen de ağır eleştirilerde bulundu.

"Fenerbahçe'nin bu kadar gol yemeye hakkı yok"

Sarı-lacivertlilerin ligin son sıralarında yer alan Ümraniyespor, Giresunspor ve İstanbulspor'a sahasında puan kaybetmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Dilmen, "Fenerbahçe, evinde Giresunspor'dan 1 gol az yemiş. Nasıl şampiyon olacaksın? Jorge Jesus'un hiçbir mazereti yok bu tablo karşısında. Fenerbahçe'nin bu kadar gol yemeye hakkı yok. Fenerbahçeliler üzgündür tabii, ben de üzgünüm. Ancak ligde son 3 aydır en iyi futbolu oynayan takım Galatasaray, sonra da Beşiktaş" şeklinde konuştu.

"Arda Güler sana ders verir"

Jesus'un Instagram'dan yaptığı paylaşımı da eleştiren ünlü yorumcu, "Jorge Jesus dünya çapında teknik direktör ya. Arda Güler'e ders veriyor ve bunu Instagram hesabında paylaşıyor. Biz de bunu yedik. Salağız ya biz, yedik bunu. Ders verme. Sana ders verir o. O kadar iyi futbolcu. Her hafta mahcup ediyor çünkü seni" ifadelerini kullandı.