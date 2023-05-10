Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçı bizim için hayati Sivasspor'un deneyimli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, Türkiye Kupası hakkında "24 Mayıs'ta Fenerbahçe ile kupada rövanş maçımız var, bizim için hayati bir maç. O maçı geçtikten sonra final oynayacağız" dedi.

AA

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, öğrencilerle söyleşide bir araya geldi.

Çalımbay, kentteki bir özel okulun konferans salonunda düzenlenen söyleşide kırmızı-beyazlı ekibin ligde istediği konumda bulunmadığını söyledi.

"Hedefimiz Türkiye Kupası'nı tekrar kazanmak"

Hem ligde hem Türkiye Kupası'nda mücadele ettiklerini belirten Çalımbay, şunları dedi:

"Hedefimiz Türkiye Kupası'nı tekrar kazanmak. 24 Mayıs'ta Fenerbahçe ile kupada rövanş maçımız var, bizim için hayati bir maç. O maçı geçtikten sonra final oynayacağız. Tekrar Türkiye Kupası'nı almak için bütün gayretimizi göstereceğiz."

"Ligde gidişatımız istediğimiz gibi değil"

Çalımbay, ligde de kalan maçları kazanmak istediklerine vurgulayarak, şu şekilde konuştu:

"Ligde gidişatımız istediğimiz gibi değil. Kalan maçlarımızdan ikisini kazandığımız takdirde ligi çok iyi yerde bitireceğiz."

"Sivasspor'u daha iyi yerlere getirmem gerekiyor"

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Çalımbay, futbolculuk döneminde sadece kendisinin, antrenörlükte ise tüm oyuncuların sorumluluğunu taşıdığını belirterek, teknik direktörlüğün zor bir meslek olduğuna dikkati çekti.

Çalımbay, Sivasspor'da 4. sezonunu geçirdiğini ve üç yıl üst üste Avrupa'ya götürdüğü takımına tarihinde de ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandırdığını anlattı.

Sivaslı olmasından dolayı kırmızı-beyazlı ekipteki sorumluluğunun daha fazla olduğunu vurgulayan Çalımbay, şu değerlendirmede bulundu:

"Onun için Sivasspor'u daha iyi yerlere getirmem gerekiyor. Bugüne kadar çok iyi yerlere getirdik, çok güzel şeyler yaptık."

"Beşiktaş'ta yıllarca kaptanlık yaptım"

Çalımbay, futbolculuk kariyerinde her zaman antrenörlerin istediğini yapan bir oyuncu olduğunu belirterek, şunları kaydetti: