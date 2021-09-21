Rizespor-Altay maçında Erhan Çelenk'ten alkışlanacak hareket

Rizespor-Altay maçında Erhan Çelenk fair-play ruhunu yakışır bir hareket yaptı. Altaylı oyuncu, gole giderken rakibinin sakatlandığını gördü topu taca attı.

Rizespor-Altay maçında Erhan Çelenk alkışlanacak bir harekete imza attı.

İlk yarıdaki Altay ani atağında Baidou ve Erhan Çelenk topa hareketlendi.

Baidou, ceza sahası sol yan çizgisi yakınında baldırı çekince kendini yere bıraktı. Rakibinin sakatlandığını gören Erhan Çelenk, meşin yuvarlakla gole gitmek yerine oyunu durdurdu.

“HELAL OLSUN SANA”

Erhan Çelenk'in topu taca atması üzerine tribünlerden Altaylı oyuncuya tezahüratlar yükseldi. Taraftarlar "Helal olsun sana" tezahüratları yaptı, Rizesporlu Gökhan Gönül'de oyuncuya sarılarak tebrik etti.

Maç daha sonra kaldığı yerden devam etti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)