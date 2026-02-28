Rizespor, Kasımpaşa'ya 3 attı

Rizespor, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.
Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde, Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ile Recep Uçar'ın çalıştırdığı Rizespor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, Rizespor oldu.
Konuk takım Rizespor, rakibi Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
ÜÇ GOLLÜ GALİBİYET
Rizespor'a galibiyeti getiren golleri; 25. dakikada Halil Dervişoğlu, 56. dakikada Valentin Mihaila ve 80. dakikada Adedire Mebude kaydetti.
LİGDEKİ DURUMLARI
Bu sonucun ardından Rizespor, 27 puana yükseldi. Kasımpaşa, 20 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki maçında Rizespor, Antalyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa, Konyaspor deplasmanına gidecek.
