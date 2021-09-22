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    Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

    Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

    Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile yolları ayırdığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 19:53
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 20:30
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    Süper Lig'in ilk 6 haftasında sadece 1 puan alabilen Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.

    RESMEN AÇIKLANDI

    Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Bülent Uygun'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Rizespor da Bülent Uygun dönemi sona erdi #1

    GÜVENİMİZ TAM DENMİŞTİ

    Geçtiğimiz hafta kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında kulübümüzün teknik direktör arayışı içinde olduğu ve bazı isimlerle görüşüldüğü hatta daha da ileri gidilerek anlaşma sağlandığı iddia edilmektedir. Bu asılsız iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Henüz daha ilk dört haftasını geride bıraktığımız uzun lig maratonunda hedeflerimiz doğrultusunda teknik direktörümüz Bülent Uygun'a olan güvenimiz, inancımız ve desteğimiz tamdır." ifadeleri kullanılmıştı.

    Rizespor da Bülent Uygun dönemi sona erdi #2

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