Rizespor'dan hakem kararlarına tepki

Rizespor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakın, hakem kararlarına ilişkin "Rizespor hakkında bir hüküm vermişseniz açıklayın ki bizde hayaller peşinde koşmayalım." dedi.

Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, "kinle beslenen hesaplaşma planından vazgeçilmesi gerektiği" ifadelerini kullandı.

"BİR HÜKÜM VERMİŞSENİZ HAYALLER PEŞİNDE KOŞMAYALIM"

"Bir camianın emeklerine darbe vurmaktan bıkmadınız mı?" sorusunu yönelten Bakır, "Rizespor hakkında bir hüküm vermişseniz açıklayın ki bizde hayaller peşinde koşmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

"PUAN KAYBETMEMİZE SEBEP OLUNDU"

Süper Lig'in 15. haftasında bugün Konyaspor ile oynadıkları maça dair Bakır, şunları kaydetti:

Bugün ne mi oldu? 8. dakika, 18. dakika, 23. dakika. Bu dakikalar Rizespor'a engel olmak isteyen zihniyetteki bazı insanların camiamıza dur dediği zaman dilimleri. Bu pozisyonlara devam diyen maçı yöneten şahsiyetlerin aleyhimize nasıl kolay penaltı çaldıklarını da gördü spor kamuoyu. 15. hafta maçımızda da yine aynı senaryo. Aleyhimize düdük çalmakta istikrarlısınız. Hangi birini söyleyelim? Oynadığımız 15 maçın 11'inde aleyhimize verilen kararlarla puan kaybetmemize sebep olundu.

"GEREKLİ ADIMLARI ATMASINI BEKLİYORUZ"

Bakır, iki hafta önce yönelttikleri "Rizespor'dan ne istiyorsunuz" sorusunu tekrarladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: