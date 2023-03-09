Roberto Mancini: Zaniolo'ya Galatasaray'a gitmesini ben söyledim İtalya Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Roberto Mancini, Serie A ekibi Roma'da kötü günler geçiren Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transfer olması hakkında büyük rol oynadığını açıkladı.

2013-2014 sezonunda ülkemizde Galatasaray'ı çalıştıran ve şu an İtalya Milli Takımı'nı yöneten ünlü teknik adam Roberto Mancini, sarı-kırmızılı takımın Roma'dan 15 milyon euro karşılığında transfer ettiği 23 yaşındaki Nicolo Zaniolo hakkında itiraflarda bulundu.

Roberto Mancini, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadro dışı bıraktığı ve bazı taraftarların hakaret ile tehditlerinin hedefi olan Nicolo Zaniolo'nun Türkiye'ye gitmesini söylediğini ifade etti.

"Ona Galatasaray’a gitmesini söyledim"

İtalyan basınından Il Messaggero'ya konuşan Roberto Mancini, Nicolo Zaniolo hakkında şunları söyledi:

"Zaniolo bana fikrimi sorduğunda ona Galatasaray’a gitmesini söyledim. Çünkü forma giymesi ve oynaması gerekiyor. Umarım Galatasaray'da oynar. Çünkü bizim için önemli. Tek olasılık Türkiye’ye gitmesiydi."

2 gol ve 1 asist yaptı

Galatasaray'ın Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçlarında sonradan oyuna dahil olan İtalyan futbolcu, yaptığı 2 gol ve 1 asistle dikkatleri çekmeyi başarmıştı.