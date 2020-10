Robinho 425 liraya Santos'ta oynayacak

Başakşehir'le sözleşmesinin bitmesinin ardından bir süre kulüpsüz kalan dünyaca ünlü futbolcu Robinho, Brezilya takımlarından Santos'a transfer oldu. Tecrübeli ismin aylık 425 lira alacağı öğrenildi.

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra bonservisini elinde bulunduran Robinho'nun Santos'a transferi resmen açıklandı.

Santos kulübünden yapılan açıklamada Michael Jordan'ın ünlü Netflix belgeseli The Last Dance belgeseline atıfla açıkladığı transfer "The Last Pedal" olarak duyuruldu.





Robinho yaptığı açıklamada kulübü Santos'un maddi olarak zor günler geçirdiğini belirterek, "Herşeyimi borçlu olduğum kulübüm Santos'a dönmek gurur verici. Burada asgari ücret alarak oynayacağım. Fiziksel ve zihinsel olarak hazırım. Hala yapabileceklerimi biliyorum ama oynadıkça daha da hazır olacağım" diye konuştu.





"10 BREZİLYA REALİNE OYNARIM"

Transfer süreci öncesinde Robinho ve kulüp yönetimi arasında ilginç diyaloglar yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Santos Başkanı Orlando Rollo, Robinho'ya maaş verebilecek bir bütçelerinin olmadığını söylerken Robinho ise buna karşılık aylık 10 Brezilya realine (1.8 dolar, 14 TL) Santos için oynayabileceğini kulübe iletti.

Bu fedakarlık üzerine harekete geçen Santos yöneticileri Robinho ile 5 aylık sözleşme imzalama kararı aldı. Robinho'nun ayda 300 Brezilya reali (425 lira) kazanacağı kaydedildi.

Santos altyapısından yetişen Robinho, 2008 yazında 24 milyon euro bonservis karşılığında Real Madrid'e transfer olmuş ve daha sonra 2014'te tekrar yuvasına geri dönmüştü.

Robinho, Santos kapısından ilk olarak 12 yaşındayken geçmişti.