Roma'dan Zeki Çelik'e yeni sözleşme

İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma, milli futbolcu Zeki Çelik'in sözleşmesini uzatmak için girişimlere başladı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schiara'nın haberine göre, Roma yönetimi, 2026 yılında bitecek olan kontratını daha uzun vadeye taşımak istiyor.

ROMA SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İSTİYOR

Kulüp yetkilileri, milli futbolcunun menajeriyle görüşmelere başlamış durumda.

Öte yandan Roma'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken teknik direktör Gian Piero Gasperini, milli futbolcumuz Zeki Çelik ile ilgili konuştu.

Gasperini, Zeki Çelik ile ilgili övgü dolu ifadelere imza attı.

"ZEKİ HER ZAMAN GÜVEN VEREN BİRİ"

Gasperini, "Zeki Çelik'i geçen sezon da takip ettim ve çok beğendim. Güvenilir ve çok yönlü bir futbolcu, hızlı ve iyi bir tekniği var. Daha da gelişebilir. Her pozisyonda oynatabileceğiniz, her zaman güven veren biri." ifadelerini kullandı.

Roma'da bu sezon 7 maçta forma giyen 28 yaşındaki Zeki Çelik, 1 asist yaptı.