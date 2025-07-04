Roma'nın genç oyuncularıyla kavga etmişti: Nicolo Zaniolo'nun cezası açıklandı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Fiorentina'ya kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo'nun adı, bir skandala karışmıştı.

Zaniolo'nun, Roma ile Fiorentina arasında 25 Mayıs'ta oynanan gençler yarı final karşılaşmasında soyunma odasına giderek iki oyuncuya yumruk attığı iddia edilmişti.

İtalyan basınında yer alan habere göre Zaniolo'nun cezası belli oldu.

ROMA'NIN GENÇ OYUNCULARIYLA YUMRUKLAŞTI İDDİASI

Zaniolo, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından 15 bin euro para cezasına çarptırıldı.

FIGC, detaylı inceleme sonrası olayda yumruk ya da tokat olmadığını, yalnızca bir oyuncunun boynuna itme olduğunu tespit etti.

Bu olay sonrası Zaniolo pişmanlığını ifade ederek özür diledi.

15 BİN EURO CEZA ÖDEYECEK

Ceza anlaşmasını kabul eden oyuncuya resmi bir uyarı da verildi.

Bu nedenle Zaniolo'nun benzer bir olayı tekrar etmesi halinde daha ağır yaptırımlar uygulanacak.