Koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada ülkesi Portekiz'e dönen Ronaldo, geçtiğimiz günlerde İtalya'ya geri dönmüştü.
Antrenmanlara başlayan Portekizli yıldız, antrenmanda şık bir hareket yaptı.
Yerdeki topu ayağıyla basket potasına sokan 35 yaşındaki futbolcu, akıllara Sergen Yalçın'ı getirdi.
Ronaldo ayakla basket attı - İZLE
Hatırlanacağı gibi 1997 yılında salonda gerçekleştirilen antrenmanda ayakla basket atan Yalçın, yeteneklerini sergilemişti.
Sergen Yalçın'ın ayakla attığı basket - İZLE