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Sacha Boey: Benim için büyük bir maçtı
Galatasaray oyuncusu Sacha Boey, Gaziantep FK maçının ardından duygularını paylaştı.
- Haber Merkezi
- 05.09.2022 - 23:38
Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği maçta sarı-kırmızılı takımın en önemli isimlerinden olan Sacha Boey açıklamalarda bulundu.
"Kırmızı karta rağmen maçı domine ettik"
Karşılaşmayı değerlendiren Sacha Boey "Benim için çok büyük bir maç oldu. Kırmızı karta rağmen maçı domine ettik ve maçı kazandık." dedi.
"Herkes için çok mutluyum"
"Haris Seferovic'in golünün ardından atmosfer nasıldı?" sorusunu yanıtlayan Sacha Boey "İnanılmazdı. Uzun zamandır böyle bir an yaşamadık taraftarımızla. Herkes için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.