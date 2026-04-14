Sadettin Saran çocuklarla halay çekti

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, memleketi Kırıkkale'de yaptırdığı spor salonunun açılış törenine katıldı.

Açılış töreninde konuşan Saran, yapılan yatırımın sadece bir spor salonu olmadığını vurguladı.

"Sadece bir spor salonu açmıyoruz. Bir hayali, bir imkanı, bir başlangıcı açıyoruz" diyen Saran, Anadolu gençliğine fırsat verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE HALAY ÇEKTİ

Konuşmasının sonunda Fenerbahçe’nin şampiyonluk hedefinden de bahseden Saran, "Kırıkkale’nin çocuklarının hepsi Fenerbahçeli olacak. İnşallah bu sene de şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından spor salonunun açılış kurdelesi kesildi.

Başkan Saran daha sonra ise çocuklarla halay çekti.

