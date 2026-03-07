Sakaryaspor, 11 maçın ardından kazandı

Sakaryaspor, 1. Lig'e 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle başlayarak 5 haftada 5 puan kazandı.

Sonraki 3 maçta 1 kez kazanan, 1'i hükmen 2 müsabakadan yenilgiyle ayrılan yeşil-siyahlı takım, 8 haftada 8 puan topladı.

Sonraki 3 maçını da kazanan Sakarya temsilcisi, sezondaki tek galibiyet serisi sonucunda puanını 17'ye yükseltti.

Sakaryaspor, sezonun ilk yarısının kalan 8 maçında 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlikle devreyi 22 puanla 16. sırada bitirdi.

SON 12 MAÇTA 6 PUAN

Ligin 17. haftasında sahasında Hatayspor'u 3-0'lık skorla geçen Sakarya ekibi, Çorum FK, Manisa FK, Iğdır FK, Bodrum FK, Boluspor, Erzurumspor FK, Pendikspor ve Sivasspor maçlarından yenilgiyle ayrıldı.

Bandırmaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Sarıyerspor ile berabere kalan Sakarya temsilcisi, dün sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ederek 11 maçın ardından hanesine 3 puan yazdırdı.

Ligde 28 puanla 18. sıradaki yeşil-siyahlı takım, 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.