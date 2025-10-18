Sakaryaspor, Adana Demirspor'a 6 attı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig'in 10. haftasında Sakaryaspor, Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu.

Sakaryaspor, Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Wissam Ben Yedder, 37. dakikada Ben Yedder, 57. dakikada Burak Çoban, 60. dakikada Wissam Ben Yedder, 88. dakikada Gael Kakuta ve 90. dakikada Alparslan Demir attı.

SAKARYASPOR'DAN 2'DE 2

Bu sonucun ardından Sakaryaspor, üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve puanını 14 yaptı.

Puan cezaları alan Adana Demirspor'un -17 puanı bulunuyor.

SIRADAKİ MAÇLAR

Sakaryaspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Adana Demirspor, sahasında Vanspor'u ağırlayacak.