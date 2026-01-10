Sakaryaspor - Bandırmaspor maçında kazanan yok

- Sakaryaspor, 1. Lig'in 20. haftasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
- Maçta Sakaryaspor'un golünü Lukasz Zwolinski, Bandırmaspor'un golünü Dieumerci N'Dongala attı.
- Bu sonuçla Bandırmaspor 27, Sakaryaspor 23 puana ulaştı.
1.Lig'in 20. hafta maçında Sakaryaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Sakaryaspor'un golünü 61.dakikada Lukasz Zwolinski kaydetti. Bandırmaspor'a beraberliği getiren golü ise Dieumerci N'Dongala attı.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonucun ardında Bandırmaspor, 27 puana yükseldi. Sakaryaspor, 23 puana ulaştı.
1. Lig'in bir sonraki maçında Bandırmaspor, Pendikspor'u konuk edecek. Sakaryaspor, Iğdır FK deplasmanına gidecek.