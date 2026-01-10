Abone ol: Google News

Sakaryaspor - Bandırmaspor maçında kazanan yok

1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor, sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 10.01.2026 22:58
  • Maçta Sakaryaspor'un golünü Lukasz Zwolinski, Bandırmaspor'un golünü Dieumerci N'Dongala attı.
  • Bu sonuçla Bandırmaspor 27, Sakaryaspor 23 puana ulaştı.

1.Lig'in 20. hafta maçında Sakaryaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Sakaryaspor'un golünü 61.dakikada Lukasz Zwolinski kaydetti. Bandırmaspor'a beraberliği getiren golü ise Dieumerci N'Dongala attı.

LİGDEKİ DURUM

Bu sonucun ardında Bandırmaspor, 27 puana yükseldi. Sakaryaspor, 23 puana ulaştı.

1. Lig'in bir sonraki maçında Bandırmaspor, Pendikspor'u konuk edecek. Sakaryaspor, Iğdır FK deplasmanına gidecek.

