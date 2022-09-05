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    Salih Uçan: Cenk adım atmasa sakatlanabilirdim

    Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü yendiği maçta sahaya giren taraftara önce futbolcular, sonra güvenlik müdahale ederken, Salih Uçan "tekme yiyebilir, sakatlanabilirdim" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 01:11
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    Salih Uçan: Cenk adım atmasa sakatlanabilirdim

    Beşiktaş, Süper Lig 'in 5. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 3-2 yenerek namağlup unvanını korudu.

    90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan siyah beyazlı ekibin oyuncusu Salih Uçan, maç sonu taraftarın Cenk Tosun'a attığı tekmenin kendisine gelebileceğinin altını çizen tecrübeli oyuncu, "Pozisyonda sırtım dönüktü, muhtemelen bana doğru geliyordu. Cenk bir adım atmasa tekme yiyecektim bir taraftardan. Sakatlanabilirdim." dedi.

    Salih Uçan: Cenk adım atmasa sakatlanabilirdim #1

    "Josef ne yapsaydı, buyur tekme at mı deseydi"

    Josef'in kırmızı kart görmesine de değinen Salih, ''Josef bunu görünce taraftarı dışarı itti. Takımımın kaptanı ne yapacaktı? 'Buyur kardeşim tekme atabilirsin' mi diyecekti?" ifadelerini kullandı.

    Salih Uçan: Cenk adım atmasa sakatlanabilirdim #2

    Salih Uçan: Cenk adım atmasa sakatlanabilirdim #3

    Salih Uçan: Cenk adım atmasa sakatlanabilirdim #4

    Salih Uçan: Cenk adım atmasa sakatlanabilirdim #5

    Salih Uçan: Cenk adım atmasa sakatlanabilirdim #6

    Salih Uçan: Cenk adım atmasa sakatlanabilirdim #7


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