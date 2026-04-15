Samet Akaydin: Hollanda'ya attığım golün konuşulmasını isterdim

Süper Lig ekiplerinden Rizespor'un kulüp başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör Recep Uçar ile futbolcular Mithat Pala ve Samet Akaydin, lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Turgut, teknik direktör Uçar ve futbolcular, Ali Metin Kazancı Rize Lisesi'nde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

"HAYATTA KOLAY, HAZIR HİÇBİR ŞEY YOK"

Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, burada yaptığı konuşmada, bir, beraber ve aile olma duygusuyla yola çıktıklarını söyledi.

Kulüp başkanı olmanın zor yanlarına değinen Turgut, çok keyif veren yanlarının da olduğunu ifade etti.

Turgut, "Memleketinin, şehrinin, ülkesinin iyiliğine bir şey olduğunu görünce, o zorlukların hepsi keyfe dönüyor. Hayatta kolay, hazır hiçbir şey yok. Eğer bir şey başaracaksak mutlaka emek vereceğiz ama günün sonunda o emeğin karşılığını aldığında göstermiş olduğun o çaba, çekmiş olduğun eziyet çok büyük bir keyfe döner." ifadelerini kullandı.

"HEPİNİZİN DESTEĞİ BİZLERİ DAHA MOTİVE EDECEKTİR"

Teknik direktör Recep Uçar, Rizespor'un kentin en önemli markalarından birisi olduğuna dikkati çekti.

Rizespor'un her geçen gün büyüyen bir marka olduğunu aktaran Uçar, "İnanıyorum ki bu şehirde doğan sizler gibi bütün genç kardeşlerimiz, öğrencilerimizin kalpleri, sadece ve sadece belki başka takımlara sempati duyabilir ama bir takım için atacaksa Rizespor için atmasını istiyoruz. Bize bugüne kadar destek veriyorsunuz. Bundan sonraki süreçte de hepinizin desteğini gerek tribünde, gerek dışarıda hissedebilmek bizleri daha motive edecektir. Oyuncularımızı daha yukarıya çıkaracaktır. Kulübü çok daha iyi yere getirecektir." diye konuştu.

Uçar, tek amaçlarının şehirde yaşayan tüm insanları mutlu edebilmek olduğunu sözlerine ekledi.

"İNANILMAZ BİR HİSTİ"

Futbolcu Samet Akaydin ise Rizespor forması giydiği için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bazı sorunlar yaşamıştım. Burada kulüp başkanımız ve kulübümüz bana sahip çıktı. İnanılmaz bir histi." dedi.

"HİÇBİR TAKIMDAN HİÇBİR ŞEYDEN KORKMAYIZ"

Bir öğrencinin sorusu üzerine Cristiano Ronaldo'ya karşı oynamanın çok farklı bir duygu olduğunu ifade eden Akaydin, şöyle devam etti:

Portekiz maçında tabi ki heyecanlandım. O heyecanı hiçbir zaman unutamam. Onunla aynı sahayı paylaşıyorsun. Bazen kendini bir süre sonra onunla aynı seviyedeymiş gibi hissedebiliyorsun. Çünkü sonuçta senin rakibin, sen de Türkiye Milli Takım formasını taşıyorsun. Biz ülke olarak biliyorsun korkusuzuz. Hiçbir takımdan hiçbir şeyden korkmayız.

"HER ZAMAN BU GURURLA TAŞIYORUM"

Akaydin, milli takım forması giymenin her gencin hayali olduğuna dikkati çekerek, "Her zaman bu gururla yaşıyorum. O formayı giydiğim her zaman onun hakkını sonuna kadar vermeye çalışıyorum. Gerçekten Türk Milli takım formasını giymek bir farkındalıktır." değerlendirmesinde bulundu.

"O HATADAN ÇOK HOLLANDA'YA ATTIĞIM GOLÜN KONUŞULMASINI İSTERDİM"

Profesyonel bir iş yaptıklarını aktaran Akaydin, şöyle devam etti:

Dünyanın en iyi oyuncuları da hata yapıyor. O zaman onlara da amatör mü diyeceğiz? Ronaldo'ya amatör deme şansımız var mı, Messi'ye amatör deme şansımız var mı? Onlar da hata yapabiliyor. Benim de yaptığım hatalar var, bunu herkes biliyordur ama ben, yaptığım o hatadan çok Hollanda'ya attığım golün konuşulmasını isterdim.

"KAZANMAYA ÇIKACAĞIZ"

Mithat Pala, sahada ellerinden gelenin daha fazlasını yaparak herkesi mutlu etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

30. haftasında 17 Nisan Cuma günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçını da değerlendiren Pala, sözlerini şöyle tamamladı:

Sahaya çıkarken rakibimizin kim olduğuna bakmadan kendi oyunumuzu oynamaya ve maçı kazanma adına sahaya çıkıyoruz. O yüzden rakibin kim olduğu önemli değil. Fenerbahçe de olsa farklı takım da olsa sahaya çıkıp elimizden ne geliyorsa onu yapmaya ve kazanmaya çıkacağız.