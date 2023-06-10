Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon İstanbul'da belli oluyor İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı dev finale ev sahipliği yapacak. Manchester City ile Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon kıyasıya mücadele verecek.

AA Dünya gözünü nefes kesecek final maçı için İstanbul'a çevirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde belli olacak. Şifresiz izlenecek Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı saat 22.00'de başlayacak. Mücadele şifresiz olarak TV8'de ve EXXEN dijital platformunda naklen yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak iki takımın mücadelesi öncesi UEFA'nın maç sayfasında yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde: Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Erling Haaland Inter: Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko Gözden Kaçmasın Şampiyonlar Ligi'nde 1,6 milyar euroluk final Haberin Detayları Polonyalı hakem düdük çalacak Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek, müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak. Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Manchester City ilk, Inter ise 4'üncü şampiyonluk peşinde Devler Ligi finalinde Manchester City ilk, Inter ise 4. şampiyonluğunu hedefliyor. İlk finaline 2020-2021 sezonunda Chelsea'ye karşı çıkan Manchester City sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Inter ise 1963-1964 sezonunda Real Madrid'i 3-1, 1964-1965 sezonunda Benfica'yı 1-0, 2009-2010 sezonunda Bayern Münih'i 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. İtalya ekibi 1966-1967 sezonunda Celtic'e 2-1, 1971-1972 sezonunda Ajax'a 2-0 kaybederek kupanın bir adım uzağında kaldı. 72 bin taraftar UEFA, yaklaşık 72 bin taraftarın Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finali takip edeceğini belirtti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın doğu tribününün arkasında sponsorlar ve VIP bileti olanlar için ağırlama alanları hazırlandı. Kuzey ve güney tribünlerinin yer aldığı bölümde ise taraftar alanları olacak. Inter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer alacak. Ayrıca final için görevlendirilen 447 gönüllü, futbolseverlere yardımcı olmaya çalışacak.