Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Bizi Ali Sami Yen'de hakem yenmişti

Süper Lig takımlarından Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Ligi 15. haftasında oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde gazeteci Gürkan Sarıkaya'ya açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, takımın bu sezon hiçbir rakipten çekinmediğini belirterek mücadeleye iddialı bir şekilde çıkacaklarını söyledi.

"YİNE HAKEM OYUNLARINA KURBAN GİTMEZSEK…"

Yıldırım, son dönemde tartışma yaratan hakem kararlarına göndermede bulunarak, "Çıkacağız yine kendi oyunumuzu oynayacağız. Kimin ne yaptığı önemli değil, bizim ne yapacağımız önemli. Eğer yine hakem oyunlarına kurban gitmezsek güzel bir maç olacak. Hedefimiz puan ya da puanlar almak. Galatasaray'dan ilk defa puan almak istiyoruz." dedi.

"GALATASARAY'IN DURUMU BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

Samsunspor'un hedeflerinden sapmadığını söyleyen Yıldırım, takımın son üç maçtaki galibiyetsiz serisine de değinerek, "Beşiktaş, Alanya ve İzlanda'daki maçlarda iyi oynadık ama kazanamadık. Galibiyetleri kaçırdık. İnşallah Galatasaray'a karşı galip geliriz. Onların nerede olduğu bizi ilgilendirmiyor. Sezona başlamadan önce hedefimizi belirledik: Ligde ilk 5, Avrupa'da son 16. Şu an bu hedefler doğrultusunda ilerliyoruz." dedi.

Yıldırım, ayrıca evlerinde çok puan kaybetmelerine rağmen ligin beşinci sırasında olmalarının başarı olduğunu vurguladı.

"ALİ SAMİ YEN'DE ŞEYTANIN BACAĞINI KIRACAĞIZ"

Galatasaray deplasmanından umutlu olduklarını belirten Yıldırım, "İnşallah Ali Sami Yen'de şeytanın bacağını kıracağız. Hedef 3 puan, en kötü ihtimalle yenilmemek." diyerek sözlerini tamamladı.

"GALATASARAY'DAN ÖNCE HAKEMİ YENMEMİZ GEREKİYOR"

Daha sonra bir açıklama daha yapan Yıldırım, bu kez de "Bizim maçı almamız için önce hakemi sonrada rakibi yenmemiz gerekiyor. Geçen sene Ali Sami Yen'de bizi hakem yemişti, bakalım bu sene farklı olacak mı? Biz Galatasaray maçına mutlak galibiyet için çıkacağız. Deplasman korkumuz yok." ifadelerini kullandı.