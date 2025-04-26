Samsunspor, Bodrum FK'ya şans tanımadı

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Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Jose Morais'in çalıştırdığı Bodrum FK ile Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor karşı karşıya geldi.

Bodrum Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla konuk takım Samsunspor oldu.

SAMSUNSPOR, GERİDEN GELEREK KAZANDI

Bodrum FK'nın golünü 4. dakikada Ahmet Aslan kaydetti.

Samsunspor, 11. dakikada Olivier Ntcham (penaltı) ve 38. dakikada Landry Dimata'nın bulduğu gollerle galibiyete uzandı.

90+1'DE GOL, 90+10'DA İSE PENALTI İPTAL

Ev sahibi Bodrum FK'nın 90+1. dakikada George Puscas ile attığı gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Ayrıca Bodrum FK maçın 90+7. dakikasında penaltı kazandı. Ancak pozisyonu izleyen Yasin Kol, 90+10'da penaltıyı iptal etti.

5 MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET

Ligde 5 maç sonra kazanan Samsunspor, puanını 54'e yükseltti ve maç fazlasıyla üçüncü oldu.

Jose Morais yönetiminde toparlanan ancak son üç maçında galibiyet alamayan Bodrum FK 34 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Bodrum FK, Sivasspor'a konuk olacak. Samsunspor, Eyüpspor'u ağırlayacak.