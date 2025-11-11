Samsunspor'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen futbolcuları Celil Yüksel hakkındaki süreci takip ettiklerini bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulübün hesabından yapılan açıklamada, profesyonel futbolcuları Celil Yüksel'in, devam eden bahis soruşturması kapsamında TFF tarafından PFDK'ya sevk edildiği hatırlatıldı.

"BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Sürecin yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, "Adalet, dürüstlük ve fair play ilkeleri doğrultusunda hareket eden bir kulüp olarak süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyuna bildiririz. Futbolun değerlerini koruma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyor, gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.