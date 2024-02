Samsunspor'dan Galatasaray maçına ilişkin açıklama: Çamur at, izi kalsın

ensonhaber.com

Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde Markus Gisdol yönetimindeki Samsunspor ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray, hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdük çaldığı maçta Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Konuk ekip sarı-kırmızılılar, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Samsunspor Kulübü, bu maçın ardından sosyal medyada yer alan paylaşımlar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Çamur at, izi kalsın" ifadeleri dikkat çekerken, şike, teşvik, maç satma gibi imalarda bulunan kişi ve sosyal medya hesapları hakkında hukuki sürecin başladığı açıklandı.

İşte Samsunspor'un açıklaması

Değerli Samsunspor Camiası ve Fedakar Tüm Taraftarlarımız



Dün oynanan Galatasaray A.Ş müsabakası sonrasında sosyal medya üzerinden Kulübümüze ve Camiamıza zarar vermek amacıyla, bilinçli ve sistematik bir şekilde, haksız ve maksadını aşan çirkin ithamlarda bulunulmuştur.



Bilinmelidir ki; tüm futbolcularımız Kulübümüz için değerlidir. "Samsunspor forması kutsaldır" ve Kulübümüz, Atatürklü Arma'yı ve değerlerini temsil eder. Formamızı taşıyan sporcularımız da bu bilinçle Kulübümüzün değerlerini sahaya yansıtarak mücadele etmektedir.



Her zaman "Temiz ve Adil" futbolu savunan Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım, Samsunspor'da olduğu sürece, hiçbir sporcumuz asla futbol dışı eylemler içerisine giremez, rakip kayıramaz; bunlara riayet etmeyenler hakkında da anında gereken yapılır.



Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın vurguladığı gibi, "Samsunspor'a gelecek sporcular yeteneğiyle gelir, karakteriyle bu kulüpte kalır"



Tertemiz maziye sahip olan "Şerefli Samsunspor Kulübü ve Camiası" maç ve rakip seçmez, herkese karşı her zaman eşit mesafede durur.



"Çamur at, izi kalsın" mantığıyla hareket edip; şike, teşvik, maç satma gibi imalarda bulunan kişi ve sosyal medya hesapları hakkında avukatlarımız gereken hukuki süreci başlatmıştır.



Kulübümüze ve Futbolcularımıza karşı yapılan bu haksız, çirkin ithamlar ile sosyal medya operasyonu karşısında; Camiamızı ve tüm taraftarlarımızı, futbolcularımızın ve Atatürklü Arma'nın arkasında durmaya davet ediyoruz.



Bu uzun bir yol, hep birlikte başaracağız!