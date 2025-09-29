Sarıyer, Adana Demirspor deplasmanında kazandı

1. Lig'in 8. haftasında Sarıyer, Adana Demirspor'a konuk oldu.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sarıyer 3-0 kazandı.

SARIYER, ÜÇ GOLLE GÜLDÜ

İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golü 46. dakikada Malaly Dembele ile 53. ve 81. dakikalarda Adrien Regattin attı.

YILMAZ VURAL, ESKİ TAKIMINA RAKİP OLDU

Sarıyer Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 2015-2016 ve 2018-2019 dönemlerinde Adana Demirspor'da görev aldı.

SARIYER, İLK KEZ KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Sarıyer ligdeki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4'e çıkardı. Adana temsilcisi ise -17 puanda kaldı.

İstanbul ekibi gelecek hafta Sakaryaspor'u ağırlarken, Adana Demirspor ise Pendikspor'a konuk olacak.