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    Savunma için sıkı çalışma

    Son 4 resmi maçta 8 gol yiyen Trabzonspor, geçtiğimiz sezonki az pozisyon veren ve zor gol yiyen görüntüye kavuşmak adına takım savunması çalışmaları gerçekleştiriyor.
    • 25.09.2022 - 09:23
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    Savunma için sıkı çalışma

    Çıktığı son 4 resmi maçta kalesinde 8 gol gören Trabzonspor , takım savunması üzerinde duruyor. Bordo-Mavili ekibin teknik heyeti, geçtiğimiz sezonki gibi; takımı zor gol yiyen ve az pozisyon veren bir görüntüye kavuşturmak istiyor. Özellikle ön taraftaki oyunculara da savunmaya yardım etmeleri söylenirken, duran toplar konusunda özel çalışmalar yapılıyor. Abdullah Avcı, sadece savunmada değil işin hücum tarafında da duran toplara büyük önem veriyor.

    Fırtına hızlı başladı

    Bordo-Mavililer, 4 günlük izin sonrası Kayserispor maçının hazırlıklarına hızlı başladı. Önceki akşam çalışmalara start veren Trabzonspor, dün ise çift idman gerçekleştirdi. Milli oyuncuların yokluğunda altyapıdan genç isimler takıma dahil edilirken, özellikle akşam antrenmanı kıran kırana geçti. Önümüzdeki haftadan itibaren eksiklerin takıma dönmesiyle teknik direktör Abdullah Avcı tamamen taktik programlar üzerinde duracak.


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