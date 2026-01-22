Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'nin transferi için Fransa Ligi takımlarından Rennes ile anlaştığı Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli takıma veda etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 26 yaşındaki Polonyalı futbolcu şu ifadelerini kullandı:

Bugün benim için çok özel bir dönemi kapatıp veda etme zamanı. Bu kulübün bir parçası olma fırsatını bana verdiği için kulübe teşekkür ediyorum. Bu formayı giymek benim için büyük bir onurdu. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve kulüpte çalışan herkese; günlük emekleri ve sürekli destekleri için teşekkür ederim. Ve elbette, bu kulübün kalbi olan tüm taraftarlara; her maçtaki desteğiniz ve koşulsuz sevginiz için teşekkür ederim. Hepinize gelecekte başarılar ve en iyisini diliyorum.