Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye veda etti

- Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'den ayrılarak Fransa Ligi takımlarından Rennes'e transfer oldu.
- Transferin 10,5 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleşeceği belirtildi.
- Szymanski, Fransız ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'nin transferi için Fransa Ligi takımlarından Rennes ile anlaştığı Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli takıma veda etti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan 26 yaşındaki Polonyalı futbolcu şu ifadelerini kullandı:
Bugün benim için çok özel bir dönemi kapatıp veda etme zamanı. Bu kulübün bir parçası olma fırsatını bana verdiği için kulübe teşekkür ediyorum. Bu formayı giymek benim için büyük bir onurdu. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve kulüpte çalışan herkese; günlük emekleri ve sürekli destekleri için teşekkür ederim. Ve elbette, bu kulübün kalbi olan tüm taraftarlara; her maçtaki desteğiniz ve koşulsuz sevginiz için teşekkür ederim. Hepinize gelecekte başarılar ve en iyisini diliyorum.
ANLAŞMA ŞARTLARI
Öte yandan taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda transferin 10,5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden gerçekleşeceği öğrenildi.
Polonyalı futbolcunun, Fransız ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşme imzalayacak.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Fenerbahçe'ye 2023 yazında 9 milyon 750 bin euroya transfer olan Szymanski, sarı-lacivertli formayla 134 maça çıktı.
Szymanski bu karşılaşmalarda 22 gol ve 30 asistlik skor katkısı verdi.