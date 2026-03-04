Beşiktaş - Rizespor maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son hafta maçında Rizespor'u konuk edecek.

Dolmabahçe'de oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, A Haber'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ ZİRVEDE YER ALIYOR

Kupada oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda 7 puanla ilk sırada yer alıyor.

Rizespor ise çıktığı 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibi topladığı 4 puan ve averajla 4. sırada kendine yer buldu.

Beşiktaş, rakibini yenerek gruptan lider çıkmayı hedefliyor. Rizespor ise önce kazanıp daha sonra rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

LİG MAÇININ GALİBİ BEŞİKTAŞ

Bu sezon iki takımın Süper Lig'deki randevusunu Beşiktaş, sahasında 1-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Ndidi, Orkun, Rashica, Cerny, Olaitan, Oh

Rizespor: Erdem, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Taylan, Mebude, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Halil