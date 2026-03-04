Alanyaspor'dan Galatasaray maçının ardından penaltı tepkisi

Türkiye Kupası A Grubu 4. maç haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz attı.

İlk golü atan Barış Alper, 29. dakikada asisti yaptı ve Renato Nhaga ağları havalandırdı.

Alanyaspor'un tek golü 78. dakikada Steve Mounie'den geldi.

GALATASARAY LİDER BİTİRDİ

Kupanın grup aşamasında oynadığı 4 maçın tamamını kazanan Galatasaray, 12 puanla lider tamamladı.

Alanyaspor ise 7 puanda kaldı ve grubu 3. sırada bitirdi. Alanyaspor, grup maçlarının tamamlanmasının ardından en iyi 2 üçüncüden biri olmayı bekleyecek.

Galatasaray, kupada adını çeyrek finale yazdırdı ve seri başı olmayı başardı.

PENALTI TEPKİSİ

Alanyaspor cephesi, Galatasaray lehine verilen penaltı kararına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Alanyaspor, "Bu nasıl penaltı? Her hafta aynı haksızlık" ifadelerini kullandı.