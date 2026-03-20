PFDK, Süper Lig'den 6 ekibe para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasına göre PFDK, ligin 26. haftasındaki farklı ihlaller nedeniyle Beşiktaş'a 1 milyon 660 bin lira, Kocelispor'a 920 bin lira ve Antalyaspor, Göztepe, Başakşehir ve Trabzonspor'a 220'şer bin lira para cezası uyguladı.

DİĞER CEZALAR

Kurul, ayrıca Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan için Konyaspor maçının hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 80 bin lira para cezası uygun gördü.

PFDK, Beşiktaş maçında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle Gençlerbirliği sporcusu Sekou Koita'yı 2 maç men ve 53 bin 350 lira para cezasına çarptırdı.

Disiplin Kurulu, Eyüpspor antrenörü Umut Eskiköy'e de müsabaka 4. hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men ve 53 bin 350 lira para cezası kaydetti.

1. LİG CEZALARI

PFDK, 1. Lig'in 31. haftasında yaşanan farklı ihlaller nedeniyle Sarıyer'e 660 bin lira, Çorum FK'ya 299 bin 500 lira, Amed Sportif Faaliyetler'e 110 bin lira ve Sivasspor'a da 27 bin lira para cezası verdi.

Öte yandan PFDK, Manisa FK sporcusu Waldir Alenis Vargas Valentin'e ve Esenler Erokspor'un futbolcusu Francis Nzaba'ya 2 maç men ve 26 bin 700 lira para cezası uyguladı.

Kurul, Çorum FK oyuncusu Atakan Akkaynak'ı ve Hatayspor'un kaleci antrenörü Ahmet Cihan Abalıoğlu'nu 1 maç men ve 40 bin lira para cezasına çarptırdı.