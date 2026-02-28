Serdal Adalı Kocaelispor deplasmanına taraftarlarla birlikte gitti

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kocaelispor ile oynanacak kritik mücadele öncesinde taraftarlarla birlikte Kocaeli Stadyumu’na geldi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında bugün deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.
Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
BAŞKAN ADALI VE TRİBÜNLER KOL KOLA
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, karşılaşma öncesinde taraftarlarla bir araya gelerek deplasman tribününe birlikte gitti.
Başkan Adalı’nın deplasman tribününde yer alacak olması, taraftarlar arasında da heyecan yarattı.
TRİBÜNDE BİRLİK HAVASI
Siyah-beyazlı futbolcuların sahada vereceği mücadele öncesinde, tribündeki birlik görüntüsünün takıma moral olması bekleniyor.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi