Galatasaray file derbisinde Beşiktaş'ı yendi

Sultanlar Ligi'nin 24. haftası derbi mücadelesine sahne oldu. Ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla konuk takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla 17. galibiyetini elde ederken, siyah-beyazlılar ise 16. kez mağlup oldu.

122 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Topal

Beşiktaş: Leyva, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Ceren Nur Domaç, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Merve Tanıl, Adelusi, İdil Naz Başcan, Meliushkyna, Zeynep Üzen)

Galatasaray: YuanYuan, Carutasu, Sylla, Ayçin Akyol, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Yasemin Güveli, Naz Aydemir Akyol)

Setler: 15-25, 25-22, 22-25, 25-23, 8-15

Süre: 122 dakika (23, 27, 27, 31, 14)