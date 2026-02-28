Zeren Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'a şans tanımadı

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Zeren Spor ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla ev sahibi takım Zeren Spor oldu.

Bu sonuçla, Başkent ekibi, ligdeki 19. galibiyetini elde etti. Aydın takımı ise 19. kez mağlup oldu.

106 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Tuncay Kandemir, Vedat Kırçova

Zeren Spor: Eylül Karadaş, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Gatina, Beyza Arıcı (Ceren Önal, Özlem Güven, Şeyma Ercan Küçükaslan, Malinov)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Mijatovic, Beliz Başkır, Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Tikhomirova (Gizem Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Fatma Şekerci, Hilal Kocakara, Selen Köse, Bilge Paşa)

Setler: 25-16, 22-25, 25-16, 25-18

Süre: 106 dakika (23, 28, 29, 26)