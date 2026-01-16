Serdal Adalı: Şu işleri bitirelim ne zaman isterlerse seçime girelim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk anlaşmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Başkan Adalı'ya basın toplantısında, "Transferler neden gecikiyor?" sorusu yöneltildi.

Transferlerin gecikmesinin maddi bir sebebi olmadığını belirten Adalı, daha sonra kendisine yönelik istifa talebiyle ilgili konuştu.

"Şu işleri bitirelim ne zaman isterlerse seçime girelim." diyen Adalı, siyah-beyazlıların tarihinde en çok seçime giren başkan olduğunu belirtti.

"TRANSFERLERİN GECİKMESİNDE MADDİ BİR SEBEP YOK"

Başkan Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Transferlerin gecikmesinde mali sebepler yok. 1 yıldır maalesef ne kurumsal ne de futbol takımının işleyişi olarak düzgün bir yapı bulamadık. Bir sene içinde kurumsal yapıyı tekrar düzeltmek ve takımı tekrar ayağa kaldırmak kolay değil. Camianın zaten morali yerlerde. Bunların da üzerine olup biten "enkaz" edebiyatı yapmaktan da mümkün olduğu kadar uzak kalmaya çalışıyorum. Düzeleceğiz. Camianın içi rahat olsun. Tünelin sonundaki ışığı gördük."

"KOYARIZ SANDIĞI, SEÇİM YAPARIZ"

"Beşiktaş'ta ne zaman bir şeyler düzelmeye başlasa sosyal medyada seçime gidiliyor, yönetim değiştiriliyor. İlk önce tüzüğü değiştireceğiz ve bu faizli borçları ödeyeceğiz. Beşiktaş'ın faizi kalmayacak, ondan sonra isteyen varsa koyarız sandığı seçim yaparız."

"Geçmiş yönetimler gibi ikiye üçe bölünmüş olduğumuz haberini pompalamaya çalıştılar, hep beraber çalışıyoruz, bir aile ortamı var. Beşiktaş camiası sosyal medyayla bir kez başkan seçti, bıraktıklarını temizlemeye çalışıyoruz."

"NE ZAMAN İSTERLERSE SEÇİME GİRELİM"