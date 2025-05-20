Serdal Adalı'dan Cristiano Ronaldo iddialarına cevap geldi

Haber Merkezi

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo ile Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilmişti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor'dan Ergin Aslan'a açıklamalarda bulundu.

Aslan sosyal medya hesabından Adalı'nın açıklamalarını paylaştı.

"PETROL BULDUK, MESSİ'Yİ DE ALACAĞIM"

Serdal Adalı, Cristiano Ronaldo iddialarıyla ilgili açıklamasında, "Deniz tarafındaki kalenin altında petrol buldum. Ronaldo ile birlikte Messi'yi de alacağım." ifadelerini kullanarak espri yaptı.

Adalı ayrıca, "Bizim stratejimiz başından beri söylediğimiz şekilde ilerliyor." diyerek Ronaldo'nun maaşına dikkat çekti.

"KAÇ PARA KAZANDIKLARINDAN HABERİ VAR MI?"

Serdal Adalı son olarak, "Bunu gündeme taşıyanlar, kariyerinin sonundaki bu isimlerin kaç para kazandıklarından haberi var mı? Amaç nedir?" şeklinde konuştu.